أين ستكون وجهة جوهرة الدوري الفرنسي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن عدة أندية أوروبية بارزة تتنافس للحصول على خدمات نجم فريق ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي، صاحب المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي.

وتبقى الوجهة القادمة للاعب صاحب الأعوام الـ23 غير معلومة حتى الآن، فهو لم يؤكد سوى أنه سينتقل من "ليل" هذا الصيف، بحسب موقع "سبورت 1" الألماني.

وقال سمير خياط، وكيل اللاعب، لراديو "آر تي إل": "لدينا الآن مفاوضات مع أندية، ولم نصدر قرارا بعد".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن فريق مفضل "سواء كان بايرن ميونخ أو ناد آخر. نيكولاس لن يذهب إلى أي مكان لمجرد الانتقال، ونحن لم نقرر بعد الدوري الذي سيلعب به".

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية حاليا 40 مليون يورو.

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بينما تدعي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر من فرنسا أن ليفربول تحدث مع ليل بشأن بيبي، وأن تشيلسي هو الآخر لديه اهتمام باللاعب بل وعرض 80 مليون يورو للحصول عليه، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.

ويمكن لنيكولاس بيبي، أن يعلب كجناح أو حتى كقلب هجوم، وساهم نجم منتخب كوت ديفوار، الذي ولد وتربى في فرنسا، في الأداء الكبير، الذي يقدمه ليل هذا الموسم، وسجل في 36 مباراة 20 هدفا، وصنع 12 هدفا.

ولا يسبقه في قائمة هدافي الدوري الفرنسي سوى كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا.

وقد أكد جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل قبل بضعة أيام "4 وحتى 5 لاعبين سيتركون النادي، ورحيل بيبي أمر واقع".

يذكر أن الحديث يحوم كثيرا حول رحيل ساديو ماني، ومحمد صلاح عن ليفربول، وربما يكون بيبى خيارا رائعا للمدرب يورغن كلوب، الذي لم يحقق حتى الآن أي لقب مع ليفربول منذ انتقاله إليه في عام 2015.