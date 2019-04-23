إرجاء إطلاق "غالاكسي فولد" لعيوبٍ فيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستُرجئ شركة "سامسونغ إلكترونيكس" لصناعة الهواتف الذكية، الطرح العام لهاتفها "غالاكسي فولد"، بدون الإعلان عن موعد جديد للطرح، بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها من الهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارا عقب يوم أو يومين فقط من الاستخدام.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن سامسونغ، أجّلت مناسبات إعلامية للهاتف، كانت مقررة هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشنغهاي.

(أ ب)

وقال متحدث باسم سامسونغ: "من أجل التقييم الكامل لهذه الملاحظات وإجراء المزيد من الاختيارات الداخلية، قررنا إرجاء إطلاق غالاكسي فولد. نعتزم الإعلان عن موعد الطرح في الأسابيع المقبلة".

ورصد مهتمّون بالتكنولوجيا، عيوبا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات هاتف "غالاكسي نوت 7" في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، حيث سحبته الشركة من منافذ البيع في نهاية المطاف وهو ما كلفها الكثير.

وكانت سامسونغ تخطط في الأصل لبدء مبيعات الهاتف في كوريا الجنوبية وأوروبا في أيار/ مايو، على أن تبدأ المبيعات في الصين بعد ذلك في موعد لم يتم الإفصاح عنه.