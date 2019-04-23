انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات حفتر تزعم إسقاط طائرة لـ"الوفاق" والأخيرة تنفي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:59 مساءً - زعمت قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر، الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في حين نفت الأخيرة ذلك، مؤكدة عدم قيامها بطلعات جوية منذ أمس الاثنين.

ونقلت قناة "218 نيوز" (خاصة) عن المكتب الإعلامي للناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري، أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحاول قصف قاعدة "الجفرة" الجوية وسط ليبيا.

وقال المسماري: إن "المضادات الأرضية بالقاعدة تصدت لـ3 طائرات كانت تحاول قصف القاعدة، أسقطت منها واحدة، فيما فرّت اثنتان".

Advertisements

بدوره نفى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، ما تداولته وسائل الإعلام التابعة لحفتر حول إسقاط طائرة تابعة لقواتهم.

وأكد قنونو في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما" الخاصة أن القوات الجوية التابعة للوفاق لم تنفذ أي طلعات منذ الاثنين، "لسوء الأحوال الجوية".

وأطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين. وبعد أيام من انطلاقها فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدُّم على الأرض، من جراء تصدي قوات حكومة الوفاق.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس، وقوات حفتر الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.