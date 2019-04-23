انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعتقل صحفياً أردنياً منذ شهرين "بلا تهمة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:59 مساءً - أُعلن اليوم الثلاثاء، اعتقال السلطات السعودية الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة قبل شهرين، دون توجيه أي تهمه إليه أو السماح بزيارته.

وأعلن الصحفي الأردني حلمي الأسمر، الثلاثاء، اعتقال قريبه "فرحانة"، في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال الأسمر في منشوره: "بلغني أن المواطن الأردني الصحفي الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن فرحانة، العضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، (رقمه الوطني 9571007537) تم اعتقاله في الدمام بالسعودية، منذ أكثر من شهرين، دون أن يعرف أحد عنه شيئاً منذ ذلك الحين، علماً بأن الأستاذ عبد الرحمن (وهو ابن خالي) يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعمل كاتباً صحفياً في صحيفة (السبيل) اليومية الأردنية".

وبيّن الأسمر في منشوره، أن المعتقل فرحانة "يعاني عدة أمراض، منها الضغط والسكري وضعف تروية الدماغ، ولم يسمح له لحظة اعتقاله بأخذ أدويته معه أو حتى وداع أسرته. ورغم محاولة ذويه الاستفسار عنه أو السماح بزيارته من الجهات الأمنية في السعودية، فإنهم جوبهوا بالصد وعدم الإفادة، وهم لا يعلمون عنه شيئاً منذ ذلك التاريخ".

وتابع أنه "لم توجَّه إليه أي تهمة أو يُعرف مكان احتجازه أو ظروفه الصحية". وأرفق صورة جواز سفر "فرحانة".

وبالبحث على محرك جوجل عن "فرحانة"، فهو كاتب مقال أردني حول عدة قضايا، ومنها: القضية الفلسطينية، والإسلاميون والحكم، وحول التقارب الأمريكي والإيراني والروسي والمصري، وغيرها من القضايا.

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وكانت وسائل إعلام أردنية بينت قبل يومين، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تتابع قضية اعتقال مواطن أردني في السعودية، حيث اعتُقل الأسبوع الماضي، دون الكشف عن هويته أو اسمه.

وقالت الوزارة أيضاً إنها خاطبت الجهات المعنية في السعودية بشأن هذه القضية، وتتم متابعتها من الجوانب كافة، كما لفتت إلى أن "والد الأردني المعتقل قد قدّم للخارجية المعلومات كافةً الخاصة باعتقال ابنه، وجارٍ عمل اللازم"، وفق ما نقله موقع "سواليف" المحلي.

ومن غير المعروف هل هو الصحفي "فرحانة" ذاته أو معتقل أردني آخر.

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تواصل حملات الاعتقال التي بدأتها منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم في عام 2017.

ومنذ ذلك، اعتقلت السعودية آلاف النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى عامين ماضيين، في إطار القضاء على أي معارضة محتملة لمحمد بن سلمان.