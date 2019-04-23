شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي: لن يحدث سلام ما لم ننهي انقلاب مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

أكد سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي " ان السلام المستدام لن يتحقق في اليمن إلا بإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي والمضي قدما في عملية السلام الدائم والشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وخاصة قرار مجلس الأمن 2216".

جاء ذلك في محاضرة القاها الوحيشي في معهد موسكو للعلاقات الدولية حول آخر المستجدات في الأزمة اليمنية والتطورات بشأن اتفاق ستوكهولم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. مشيرا الى أهمية دورة مجلس النواب الاستثنائية التي انعقدت بمدينه سيئون بمحافظه حضرموت.

وجرى عرض مجموعة من الصور عبر شاشة القاعة تضمنت انتهاكات مليشيات الحوثي المتكررة بحق المدنيين وخاصة تلك التي توضح تجنيد الأطفال واستهداف المدنيين وقمع الصحفيين وزراعة الألغام.