شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد: أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات والان مع التفاصيل
أطلق حاكم دبي محمد بن راشد اليوم وزارة جديدة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال بن راشد على حسابه في تويتر، أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات ... وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء ..
وأضاف بن راشد أن الوزارة ستعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.
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