شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي عدن يرعى حفل تكريم مربيات رياض الأطفال بالعاصمة والان مع التفاصيل

أقامت إدارة رياض الأطفال بمكتب التربية والتعليم الاثنين، حفل تكريم لمربيات رياض الأطفال بالعاصمة عدن.

وخلال الحفل الذي أقيم بدعم ورعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، تم تكريم كوكبة من العاملات والمربيات والموجهات والمديرات في رياض الاطفال، تقديرًا لجهودهن العظيمة والمتميزة في عملهن.

وقد شارك في حفل التكريم الاستاذة هناء سعيد باسنيد، مدير إدارة رياض الأطفال بمكتب التربية، والأستاذة ضحى أنور خان، رئيسة قسم التوجيه، والأستاذ لبيب توفيق، عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الدائرة الإعلامية بانتقالي مديرية المنصورة .

كما حضر الحفل ايضا طاقم مكتب رياض الاطفال من مديرات وتوجيه واشراف اجتماعي و مربيات .

وفي ختام حفل التكريم قدمت الاستاذة باسنيد، عظيم الشكر والتقدير للقائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي وللدكتور عبدالناصر الوالي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن ، على الدعم السخي والرعاية المميزة واللفتة الكريمة لانجاح حفل التكريم.

فيما يليى قائمة بأسماء المربيات التي جرى تكريمهن في هذا الحفل :

1ـ الام الفاضلة فاطمة احمد شيراء ، روضة صيرة

2 ـ إيمان عبدالقادر عبدالغني ، توجيه روضة صيرة

3 ـ سوسن محمد علي اسماعيل ، مشرفة وسيلة ،روضة صيرة

4 ـ فاطمة سليمان صالح الكثيري ، مديرة روضة الامل

5 ـ اروى احمد حسين ، اشراف اجتماعي ،روضة الامل

6 ـ فوزيه عبدالحفيظ حيدر ، مربية ، روضة الامل

7 ـ أمينة الكميتي، مشرفة وسيلة ، روضة الامل

Advertisements

8 ـ امل عبدالقادر احمد طه ، مديرة روضة الغد

9 ـ رنوى ناصر عبدالحميد ، توجيه ، روضة معين

10 ـ روى فيصل عبدالرحمن محمد ، وكيل روضة الشروق

11 ـ مارينا علي ناصر علي ، توجيه ، روضة الشروق

12 ـ حكمت سالم يسلم منصور ،مشرفة وسيلة،روضة الشروق

13 ـ هناء عبدالله سعيد ،مربية ، روضة الابداع

14 ـ نوال احمد علي اللصيصي ، مربية ، روضة الشروق

15 ـ رضا عباد ناصر دهيس ،مديرة روضة اروى

16 ـ جميلة عبدالله ناصر حيدره ، مديرة روضة الفيحاء

17 ـ بسمة محمد عبدالله عبادي ،مشرفة انشطة ، روضة الفيحاء

18 ـ ملك ناصر زيد فضل، اشراف اجتماعي ،روضة الندى

19 ـ ايمان محسن علي مقبل ،مربية ،روضة الضياء

20 ـ مريم صالح سالم صالح ، مديرة روضة