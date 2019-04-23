الديوان الملكي الأردني يقبل استقالة كبار المستشارين وموظفي الديوان

أفادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بأن الديوان الملكي الأردني قبل استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفي الديوان وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني كخطوة في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.
ومن بين المستقيلين رئيس المخابرات الأسبق، فيصل جبريل حسن الشوبكي، مستشار الملك.
وذكرت وكالة "بترا" للأنباء أن الإرادة الملكية تضمنت تعيين السفير الأردني لدى فرنسا، بشر هاني الخصاونة، مستشارا للملك للاتصال والتنسيق، وقرارا بتعيين كمال الناصر مستشارا للسياسات والإعلام، ومنار منذر عبدالفتاح الدباس، ومحمد محمود حسين العسعس، مستشارين خاصين للملك.
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