تنظيم داعش يعلن تبنيه هجمات سريلانكا

الخليج 365/ بغدادأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا، وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.

وقال التنظيم، إن "منفذي الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي تنظيم الدولة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

واستهدفت سلسلة الهجمات، يوم الاحد، كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.



وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، اليوم إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطةألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.