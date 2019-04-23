البحرين ترحب بقرار أمريكا إنهاء الإعفاءات من العقوبات على إيران

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على إيران.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الإثنين مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول مايو/أيار المقبل أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات لـ6 أشهر سمحت لأكبر 8 مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند نحو 3 ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أبريل/نيسان الجاري انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.

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وقالت الوزراة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين "مملكة البحرين ترحب بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، إن الهند (أكبر مستورد للنفط الإيراني) ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.

وقلصت المصافي في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر عملاء نفط إيران بعد الصين، مشترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريبا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما دخلت عقوبات النفط حيز التنفيذ، وفي ذلك الوقت، منحت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات لـ6 أشهر لدول من بينها الهند.