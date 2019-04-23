سلطة فنزويلا تدعو لتظاهرات في مواجهة المعارضة

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مظاهرات فنزويلا - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة الفنزويلية عن تنظيم تظاهرتين، بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا إليها الزعيم المعارض خوان جوايدو، الراغب في زيادة الضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ودعا القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم هكتور رودريجيز، أنصار حزبه إلى التجمع في 27 أبريل الجاري بمناسبة خروج فنزويلا رسميا من منظمة الدول الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قائلا: "نرغب في دعوة أنصارنا إلى تظاهرتين كبيرتين، ندعو كل الشعب التشافي إلى الاحتشاد للاحتفال بالخروج النهائي من هذا الحيز الذي تهمين عليه مصالح أمريكا الشمالية ويتبع لها".
وأضاف رودريجيز: "سنكون في الشارع يوم 1 مايو"، في إشارة إلى التظاهرات التي تنظمها الحكومة الفنزويلية يوم (عيد العمال)، وذلك وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الثلاثاء.وكان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، قد دعا إلى تظاهرات في هذين التاريخين،
وأضاف رودريجيز: "سنكون في الشارع يوم 1 مايو"، في إشارة إلى التظاهرات التي تنظمها الحكومة الفنزويلية يوم (عيد العمال)، وذلك وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الثلاثاء.
وكان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، قد دعا إلى تظاهرات في هذين التاريخين، موضحا أن التجمع في 27 أبريل سيكون من أجل "أداء اليمين" من قبل لجان التعبئة الشعبية المشكلة من مناصريه، وفي 1 مايو لإقامة أكبر مسيرة في التاريخ للمطالبة بوضع حد نهائي لاستيلاء نيكولاس مادورو على السلطة.
واعتادت السلطة الفنزويلية الرد بشكل منهجي على دعوات المعارضة إلى التظاهر، بدعوة مناصريها للتظاهر في التاريخ نفسه.
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