انت الان تتابع ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين لـ11 قتيلا.. وهزة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زلزال - صورة تعبيرية

ارتفع عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب شمال غرب الفلبين، أمس الإثنين، إلى 11 قتيلا، ويستمر رجال الإنقاذ في محاولة الوصول إلى عشرات الأشخاص الذين يخشى أنهم دفنوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من مانيلا إنهار جراء الزلزال. وقال مسؤولو هيئة الكوارث بالفلبين، وفقا لقناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، "إن أسوأ الأضرار كانت في إقليم بامبانجا، الذي سقط فيه القتلى الـ11، فيما أصيب عشرات آخرون جراء سقوط الحطام، بما في ذلك في العاصمة مانيلا". ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى بعد انتشار طواقم الإنقاذ لتقييم الأضرار في القرى الصغيرة والمعزولة بعد انقطاع الكهرباء والاتصالات.

واستخدم العشرات من رجال الانقاذ في بلدة بوراك الحفارات الصغيرة والرافعات لرفع أنقاض مبنى مؤلف من 4 طوابق إنهار على سكانه، حيث لايزال مصير 30 شخصا كانوا داخله مجهولا، كما ألحق الزلزال أضرارا بكنائس تعود لعدة قرون كانت مزدحمة بالمصلين بمناسبة عيد الفصح، الذي تحتفل به الأغلبية الكاثوليكية.اقرأ أيضا| بسبب

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