تنظيم داعش يتبنّى اعتداءات سريلانكا

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سيارة اسعاف امام احد الكنائس التي حصلت فيها التفجيرات تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء عبر وكالة "أعماق" التابعة له، اعتداءات سريلانكا الدامية التي استهدفت الأحد كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 300 شخص. وأفادت وكالة أعماق في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق "تلغرام"، "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية".

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