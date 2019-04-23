ترامب يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن قصر باكينغهام الثلاثاء أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو المقبل. وقال القصر في بيان إن "رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب، ترافقه زوجته ميلانيا ترامب، قبل دعوة الملكة اليزابيث الثانية للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة من الاثنين 3 حزيران/يونيو الى الاربعاء 5 حزيران/يونيو 2019"، لافتا الى أن "مزيدا من التفاصيل عن برنامج (الزيارة) سيتم إعلانها في الوقت المناسب".

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