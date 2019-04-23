فرنسا: مرشح رئاسي خاسر يواجه تهمة الاختلاس

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

يواجه المرشح المحافظ الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 فرانسوا فيون المحاكمة بسبب الفضيحة التي أطاحت بحملته الانتخابية ، حسبما صرح مصدر مطلع على التحقيقات اليوم الثلاثاء.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيون في المنافسة على الرئاسة ، إلى أن قالت صحيفة لو كانار إنشين الساخرة إن زوجته بينيلوب كانت تحصل على راتب تموله الدولة لسنوات ، كمساعد له في البرلمان ، دون أن تعمل بالفعل.

ونفى رئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات ، لكنها أضرت بحملته بشكل قاتل.

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وتراجع إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي ، مما فتح الطريق أمام إيمانويل ماكرون الوافد الجديد الوسطي ، والذي تقدم حتى تغلب على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في جولة الإعادة.

وقال المصدر إن فيون يواجه تهم اختلاس أموال عامة وعدم الالتزام بقواعد الشفافية السياسية.

كما يواجه هو وزوجته اتهامات بالتواطؤ في الاختلاس وتلقي عائدات الاختلاس.

ويواجه متهم ثالث ، وهو بديل فيون في البرلمان والذي شغل مقعده في الجمعية الوطنية عندما شغل فيون منصب رئيس الوزراء من عام 2007 إلى عام 2012 ، تهم الاختلاس أيضا.

وقد استعان هذا البديل أيضا بزوجة فيون كمساعدة برلمانية.