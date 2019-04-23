الان تتابع السيسي: توافق أفريقي على منح جيش السودان وقتا لإجراء إصلاحات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة اليوم الثلاثاء على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.
وأضاف السيسي في تصريحات في ختام القمة “تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات” بمساعدة الاتحاد الأفريقي.
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