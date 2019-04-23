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الجيش الليبي يسقط طائرة حربية للوفاق بعد محاولتها قصف قاعدة الجفرة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش الليبي يسقط طائرة حربية للوفاق بعد محاولتها قصف قاعدة الجفرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الليبي، بعد محاولتها قصف قاعدة الجفرة، حسب ما أعلنته مصادر بالجيش.

وقالت إن المضادات الأرضية أسقطت الطائرة الحربية، مؤكدة أن البحث جار عن الطيار.

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