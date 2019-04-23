طائرات روسية تستهدف مدينة إدلب السورية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منتصف الإثنين الثلاثاء، تنفيذ سرب من الطائرات الروسية نحو 12 ضربة جوية استهدفت مناطق في محيط سجن إدلب المركزي وبلدات فليون و كورين وبكفلون على الأطراف الغربية من مدينة إدلب.

وتسبب القصف الروسي بحدوث دمار وأضرار مادية في بعض المزارع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وجرى الاستهداف بعد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، 22 أبريل (نيسان) سقوط صواريخ لقوات النظام على بلدة سراقب في القطاع الشرقي من ريف إدلب أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد أخرين.

ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

وقال المرصد السوري إنه "وثق مقتل 321 مدني بينهم 103 طفلاً و71 امرأة في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مناطق الهدنة الروسية التركية مع المعارضة السورية المسلحة.