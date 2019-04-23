استشهاد عامل فلسطيني خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية له

استشهد عامل فلسطيني حتفه اليوم الثلاثاء، أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي 1948.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله، إن "الشاب (من بلدة قباطية جنوب جنين ) استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف".
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 شبان فلسطينيين، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق اليوم الثلاثاء، نتيجة استخدام القوات قنابل الغاز خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين.
وأفادت "وفا" بأن "عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة، وجرى معالجتهم ميدانيا".
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