الخلافات تعصف بالأحزاب اليمينية في إسرائيل

حذرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، من انقسام يهدد اتحاد الأحزاب اليمينية في إسرائيل، والذي تشكل قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وخاض الانتخاب بقائمة موحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن هناك اختلافات كبيرة في الرأي بين قادة اتحاد الأحزاب اليمينية، وخاصةً زعيم التحالف ورئيس حزب البيت اليهودي الحاخام رافي بيرتس، وبتسلئيل سموتريتش، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما تهدد قوة الاتحاد ومستقبله.

ووفقاً الصحيفة، فإن بيرتس يفكر بالانسحاب من الاتحاد اليميني والشراكة مع سموتريتش بسبب تقديمه مطالب لحزب الليكود بدون استشارة قادة الاتحاد، ما اعتبر خطوة انفرادية تمثل خطراً على باقي الأحزاب المنضوية تحت الاتحاد.

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وطلب كبار قادة حزب البيت اليهودي من بيرتس عدم مواصلة الشراكة مع سموتريتش بسبب سلوكه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، معتبرين أن خطوته تعد تجاوزاً للخطوط الحمراء بتقديمه مطالب كما لو كانت تمثل مطالب الاتحاد ممثلاً بأحزابه كاملة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى أمس الإثنين اتصالات بين ممثلين عن بيرتس وسموتريتش، إلا أنها ألغيت.

ويضم اتحاد الأحزاب اليمينية، والذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، عدداً من الأحزاب الخاصة بالمستوطنين.