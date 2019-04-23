قطار زعيم كوريا الشمالية سيصل إلى فلاديفوستوك الأربعاء

نقل موقع "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر بـ "السكك الحديدية" القول إنه "من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غداً الأربعاء، إلى مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، حيث من المتوقع أن تنعقد قمة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المصدر: "يصل القطار في الصباح إلى محطة هسن، ومن هناك إلى أوسورييسك، ثم إلى فلاديفوستوك. ويمكن تغيير الجدول الزمني أثناء حركة مرور القطار".

وكانت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية ذكرت فجر اليوم، أن الزعيم الكوري: "سيقوم قريباً بزيارة إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضافت الوكالة أن كيم سيجري خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وجدول أعماله.

ووصل وفد كوري شمالي كبير، يضم أكثر من 30 شخصاً، إلى أقصى شرق روسيا صباح الثلاثاء.

Advertisements

من جانبها أفادت صحيفة "Chosun Ilbo" بأن كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، التي تحتل منصب نائب رئيس قسم في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وصلت مساء الإثنين إلى مدينة فلاديفوستوك لإنهاء التحضيرات لقمة بوتين وكيم.

وأضافت الصحيفة أن كيم يو جونغ، قد التقت في هذه المدينة بكيم تشانغ سون، سكرتير مجلس الدولة لكوريا الشمالية، الذي وصل قبلها للمدينة الروسية وزار حرم الجامعة الفدرالية فيها، حيث من المتوقع أن يقيم فيه كيم جونغ أون وأعضاء وفده.

كان الكرملين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا قبل نهاية الشهر.

وتتمتع روسيا والصين بأكثر العلاقات قرباً نسبياً مع الدولة المعزولة.