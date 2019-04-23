المجلس الإنتقالي العسكري بالسودان يعفي سفراء ويصدر قرارات

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، قرارات أعفى بموجبها عددا من سفراء السودان في الخارج، كما أمر بحزمة قرارات اقتصادية، منها ما هو متصل بالتعامل مع النقد الأجنبي.
وشملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النجير.
كما ضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.
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