مناورات كورية أمريكية وبيونغ يانع تحذر

ذكر مصدر عسكري في سيئول، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأتا تدريبات جوية مشتركة هذا الأسبوع، تحل محل تدريباتهما التقليدية واسعة النطاق.

وقال المصدر إن "التدريبات التي تستمر لمدة أسبوعين، بدأت يوم الإثنين بمشاركة عشرات الطائرات الحربية من الجانبين وكذلك أستراليا، بما فيها طائرات "F-15K" وKF-16" " وF.16""، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وذكر المصدر أن هذه التدريبات تحل محل تدريبات "ماكس ثوند" التي جرت منذ 2009 بمشاركة حوالي 100 طائرة من الجانبين.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يبدو أنهما حافظتا على مستوى منخفض في تدريباتهما المشتركة بالنظر إلى الظروف الأمنية الحالية في شبه الجزيرة الكورية.

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وعلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مجموعة من تدريباتهما المشتركة الرئيسية، بما فيها تدريبات "أولغي فريدوم غارديان" في فصل الصيف و"فيغيلانت أيس" الجوية في فصل الشتاء، رغم استمرارهما في التدريبات على نطاق أصغر للحفاظ على الاستعداد القتالي.

وانتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة باعتبارها تدريبات على الغزو.

من جانبهما قالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن "تدريباتهما ذات طبيعة دفاعية".