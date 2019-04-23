شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي اليمني» يعلن استعداده لتغطية حاجات البنوك من العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أعلن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية حاجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد جاء في البيان الصادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك: «يعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية أن البنك المركزي على استعداد لبيعهم حاجاتهم من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات لكل دولار أو السوق أيهما أقل، وتغطية أرصدتهم لدى مراسليهم؛ وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية التي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة».

وأكد البيان أن البنك المركزي يسعى من ذلك الى إعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة.

وأهاب البنك المركزي في البيان بجميع التجار ورجال الأعمال من مؤسسات وشركات بتوريد أموالهم إلى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة.