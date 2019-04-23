شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى: نقل الوفد القبرصى تجربة الاستفتاء المصرى للاتحاد الأوروبى دليل على نجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ديميتريس سيلوريوس، رئيس مجلس النواب القبرصى والوفد المرافق له، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات والروابط التاريخية بين مصر وقبرص وإشادته بما شهدته تلك العلاقات من تطورات وزخم إيجابى كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما كبيرا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة بين مصر وكل من اليونان وقبرص، من أجل استثمار الإمكانات المتاحة لخدمة أهداف التنمية والرخاء فى الدول الثلاث ووجود مجالات واعدة للتعاون بين مصر وقبرص فى الطاقة والغاز الطبيعى، فضلاً عن إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجارى، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى البلدين.

كما أشاد النائب طلعت السويدى فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بتصريحات رئيس مجلس النواب القبرصى التى أشاد فيها بمستوى التعاون القائم بين مصر وقبرص، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الثلاثى مع اليونان وشكره لموقف مصر الثابت فى مساندة قبرص من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية القبرصية، وتأكيده أن مصر كانت دوماً فى طليعة الدول التى وقفت إلى جانب قبرص وساندتها ضد التهديدات التى تعرضت لها منذ الستينيات.

ولفت السويدى، إلي إشادة أعضاء الوفد القبرصي بالتطور الاقتصادي والتنموي الذى تشهده مصر، وتأكيدهم أنهم باتوا يرون تطورا ملموسا ومتلاحقاً فى كل مرة يزورون فيها مصر خلال السنوات الماضية علاوة عن سعادتهم بتزامن زيارتهم الحالية مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية مما أتاح لهم فرصة متميزة ليروا على أرض الواقع المناخ الديمقراطي الذى أُجرى فيه الاستفتاء، والأجواء الاحتفالية التى واكبت إدلاء المصريين بأصواتهم.

ونوه السويدي، إلي أن حديث الوفد القبرصي برئاسة رئيس البرلمان أنهم سينقلون ما شاهدوه من ممارسة ديمقراطية أثناء الاستفتاء، إلى الاتحاد الأوروبي يؤكد نجاح التجربة المصرية الديمقراطية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

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وأشار السويدي، إلي إعجابة باعلان رئيس مجلس النواب القبرصي خلال الاجتماع إطلاق مبادرة لتعليم وتدريس اللغة العربية فى قبرص بالتعاون مع الجامعات المصرية وذلك من أجل الإسهام فى مزيد من الفهم المتبادل بين قبرص والشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب المصرى، وحتى ينعكس ذلك بشكل إيجابى على تعزيز مختلف مجالات التعاون بين الجانبين.