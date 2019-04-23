شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الرئيس حرص على بقاء قواتنا المسلحة قوية لتبقى مصر آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أرض الفيروز، من براثن الاحتلال، مضيفا أن تلك البقعة الطيبة من أرض مصر الطاهرة حفظها الله وصانها، فتوج بذلك كفاح شعب مصر، صاحب أعرق الحضارات وصانع المعجزات، وقاهر التحديات.

وأضاف عبد العال في رسالته أنه "ليوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني أن تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، وكتبوا بدمائهم الذكية أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، التي تضع الولاء للوطن والذود عن حماه أسمى من الحياة".

وأوضح عبد العال أنه يوم تاريخى اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات" الذي نبت من ثرى مصر الطيب وارتوى من نيلها العظيم قراره ببدء معركة التحرير، التي ردت للأمة العربية اعتبارها وكرامتها، وتحقق لها أعظم أمجادها، فكان الشرارة الأولى لتحرير الأرض والقضاء على نظريات التفوق والسيطرة، بفضل بطولة رجال قواتنا المسلحة، الذين أقسموا أن تظل أعلام مصر مرفوعة على كل شبر من الأرض أو حفنة من التراب.

Advertisements

واختتم عبد العال قائلا: "التحية لشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، ونحسبهم عند الله من الصديقين والأبرار".

وأكد رئيس مجلس النواب أن "الرئيس حرص منذ أن تولى المسئولية أن تبقى قواتنا المسلحة المحررة للأرض، الحافظة للعرض قوية لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباة إجلالاً وإكباراً، كحرصكم على الدفاع عن إرادة مصر، وعن الوحدة الوطنية، وعن إرادة التقدم، وعن حق الجماهير في حياة أفضل، وعن حقوق أمتنا العربية".