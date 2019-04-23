شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الوفد" تشكر الشعب بعد نجاح الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، برئاسة الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى بيانها الختامي حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، الشكر لجميع الجهات المعنية على جهودها فى إتمام عملية الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية بالصورة اللائقة فى ظل إقبال المواطنين، وحرصهم على الإدلاء بصوتهم.

وقال الدكتور خالد قنديل، إن الممارسة الديموقراطية هى أبلغ رد على محاولات النيل من مقدرات الدولة، وأن الشعب المصرى أصبح محل تقدير واحترام من العالم كله بعد حرصه على ممارسة حقوقه السياسية، لاسيما وأن هذه التعديلات تستهدف مصلحة الوطن والمواطن.

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وأضاف قنديل، أن الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى هذا الإطار.

ولفت خالد قنديل، إلى أن التعديلات الدستورية تأتى فى اطار حرص الدولة على الحفاظ على الاستقرار لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي والتخطيط التنموى لزيادة القوة الإنتاجية المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتدعيم العملة المحلية وفقا للخطة التي تتبعها الدولة المصرية حاليا وفقا لرؤية 2030.