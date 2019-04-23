شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الجماهير هتفت باسم السيسي لرغبتهم فى استكماله الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن سعادته الغامرة ليس فقط بالإقبال الكبير وغير المسبوق من الشعب المصرى العظيم بصفة عامة، وأهالى دائرته الانتخابية ببولاق وقصر النيل والزمالك والأزبكية بصفه خاصة، على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإنما بالطريقة والصورة المشرفة والفرحة والسعادة التى ارتسمت على وجوه كل المصريين.

وقال المسعود فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه لأول مرة في حياته يري إقبال أهالي دائرته الانتخابية يتوافدون على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بهذه الصورة المشرفة، متابعاً : العائلات والأسر خرجوا بأطفالهم وأحفادهم وهم يحملون الأعلام المصرية، جنباً إلي جنب صور الرئيس عبد الفتاح السيسى ويهتفون بصوت واحد " ألف مليون نعم للتعديلات الدستورية"، ويعلنون تأييدهم التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع سياساته الداخلية والخارجية.

وأضاف المسعود، أن المصريين كلهم كانوا على وعى وإدراك كاملين أن التعديلات الدستورية مقدمة من اعضاء مجلس النواب وليس هناك أي صلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من قريب أو بعيد بهذه التعديلات، ولكن غالبية المصريين كانوا يهتفون أمام لجان الاستفتاء مليون نعم للرئيس السيسى من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبيرة التى حققها الرئيس السيسى للشعب المصرى العظيم فى جميع أنحاء البلاد وايضا من أجل استقرار الدولة المصرية وتحقيق الأمن لمصر وشعبها.