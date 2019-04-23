وزير النفط الإيراني: أميركا لن تحقق حلمها بوقف صادرات النفط الإيراني تماما

لفت وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنكنة​ إلى أن "​أميركا​ لن تحقق حلمها بوقف صادرات النفط الإيراني تماماً"، معتبراً أن "​الولايات المتحدة​ الاميركية ارتكبت خطأً سيئاً بتسييس النفط واستخدامه كسلاح".

وكان ​البيت الأبيض​ أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن ​واشنطن​ و​أبو ظبي​ و​الرياض​ اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.