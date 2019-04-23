النشرة: العثور على اسلحة وذخائر اميركية واسرائيلية بريف القنيطرة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الجهات السورية المختصة عثرت خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من ​الإرهاب​ على كميات من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أميركي وإسرائيلي في ريف ​القنيطرة​ الجنوبي".

ومن بين المضبوطات رشاشات متوسطة عيار 37مم و23مم و14.5مم وذخيرة قاذف مضاد للدروع وذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات و​الألغام​ غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي "الثريا" وجهاز بث ​انترنت​ فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية وأدوية متنوعة منها ذات منشأ أردني وسعودي وكويتي وعدد من الآليات المسروقة.

وتواصل الجهات المختصة وفرق الهندسة تمشيط المناطق المحررة في ارياف درعا ودمشق والقنيطرة لتأمنيها وتفكيك الالغام فيها من اجل عودة السكان الاصليين اليها بشكل امن.