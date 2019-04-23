وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو في 10 أيار

أفادت ​وزارة الخارجية​ ​اليابان​ية، في بيان لها، بأن وزير الخارجية تارو كونو سيلتقي نظريه الروسي ​سيرغي لافروف​ في 10 أيار، حيث سيناقش الطرفان قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام".

ويذكر أنه يطغى على العلاقات بين ​روسيا​ واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين منذ سنوات عديدة. وتعتبر اليابان ​جزر الكوريل​ الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية في إشارة إلى "الاتفاق الثنائي حول التجارة والحدود" الذي تم توقيعه في عام 1855. إلا أن موقف ​موسكو​ يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءَا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.