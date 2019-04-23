وزير الدفاع الايراني: ترامب عرض الامن العالمي لأخطار جادة

أكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ لدى وصوله الى مطار موسكو أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عرض الامن ​العالم​ي لأخطار جادة بانتهاكه المبادئ الانسانية والاعراف الدولية"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي المحترم، وسوف ألقي كلمة في الجمعية العامة للمؤتمر".

وبيّن "اننا نواجه مختلف القضايا الامنية في العالم، واليوم فإن اهم موضوع في العالم هو الظاهرة الترامبية وهي ذات خاصية شبيهة ب​النازية​، حيث جعلت الامن العالمي يواجه اخطارا جادة بخصائها من قبيل الأنانية والظلم وانتهاك المبادئ الانسانية والاعراف الدولية"، مشيراً إلى أنه "يتم في هكذا مؤتمرات تبادل وجهات النظر بشأن ابعاد هذه الاخطار، وستتمثل نتائجه في إيجاد حلول وآليات مشتلكة من اجل الوصول الى عالم اكثر امنا".