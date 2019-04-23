العربية: شرطة سريلانكا تحذر المواطنين عبر رسائل نصية من شاحنة مريبة بالعاصمة

أفادت قناة "العربية" بان "شرطة سريلانكا تحذر المواطنين عبر رسائل نصية من شاحنة مريبة بالعاصمة كولومبو".

وكانت وكالة "رويترز" للانباء قد لفتت إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي تبنى هجمات سريلانكا".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح. وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت حجبت.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت أنه تم توقيف 40 شخصا على خلفية الاعتداءات التي نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية" بمساعدة شبكة دولية.