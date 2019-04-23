خارجية البحرين رحبت بقرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للدول المستوردة للنفط الإيراني

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بـ"قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للدول المستوردة للنفط الإيراني"، مشيرةً إلى "اننا نجدد موقفنا الثابت مع واشنطن بضرورة تكاتف الجهود الهادفة لوقف أنشطة ايران المهددة للسلام".
وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.
وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.
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