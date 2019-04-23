خارجية الصين: التعاون الاقتصادي بين الصين وإيران سيستمر تماشيا مع القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية ​الصين​ية أن "التعاون الاقتصادي بين الصين و​إيران​ سيستمر تماشياً مع القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "إيران شريك استراتيجي للصين ولدينا تعاون مكثف مع ​طهران​ في مختلف المجالات"، لافتةً إلى أن "الصين تعارض عدم تمديد إعفاءات الحظر وفرض ​عقوبات​ أميركية من جانب واحد على إيران".

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