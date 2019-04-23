الارشيف / اخبار العالم

بطيش اطلع على تحضيرات المجلس الاغترابي لعقد مؤتمر اقتصادي في بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اطلع وزير لاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ على التحضيرات التي بدأ بها "المجلس ​الاغتراب​ي ال​لبنان​ي للأعمال" للمؤتمر ​الاقتصاد​ي الدولي الذي سيعقد في ​بيروت​، بتاريخ 20 و21 تموز 2020 بعنوان Planet Lebanon 2020، بمشاركة رجال وسيدات اعمال لبنانيين من دول الاغتراب كافة، وبمشاركة سفارات اجنبية في لبنان.

وقد تمت دعوة الوزير بطيش لترؤس ورعاية جلسة خاصة ضمن المؤتمر يتمحور موضوعها حول الاقتصاد في لبنان ومجالات الاستثمار في هذا القطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش اطلع على تحضيرات المجلس الاغترابي لعقد مؤتمر اقتصادي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا