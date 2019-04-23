بطيش اطلع على تحضيرات المجلس الاغترابي لعقد مؤتمر اقتصادي في بيروت

اطلع وزير لاقتصاد والتجارة منصور بطيش على التحضيرات التي بدأ بها "المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال" للمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في بيروت، بتاريخ 20 و21 تموز 2020 بعنوان Planet Lebanon 2020، بمشاركة رجال وسيدات اعمال لبنانيين من دول الاغتراب كافة، وبمشاركة سفارات اجنبية في لبنان.
وقد تمت دعوة الوزير بطيش لترؤس ورعاية جلسة خاصة ضمن المؤتمر يتمحور موضوعها حول الاقتصاد في لبنان ومجالات الاستثمار في هذا القطاع.
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