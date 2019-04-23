سفير لبنان بالرياض:السفارة تبدأ تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية المقيمين بالمنطقة الشرقية

أعلن السفير ال​لبنان​ي في ​الرياض​ ​فوزي كبارة​ عن "بدء تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في المنطقة الشرقية"، مشيراً إلى أن "​السفارة اللبنانية​ ستوفد موظفا صباح أول خميس من كل شهر، إبتداءً من شهر آيار القادم، ليتابع المعاملات القنصلية كافةً بإستثناء الوكالات حالياً، لأن لديها وضع خاص وسوف يَتخّذ من قاعة الاجتماعات في فندق الكامبينسكي العثمان مركزاً له"، موضحاً أن "هذا القرار جاء استجابة لما كان يعانيه أكثر من ثلاثين ألف لبناني خلال السنوات الماضية من غياب للخدمات القنصلية في المنطقة الشرقية من ​المملكة العربية السعودية​".

ولفت إلى أن "هذه الخدمة ما كانت لِتَتُم لولا التجاوب المطلق من ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية وأمينها العام السفير ​هاني شميطلي​ الذي بادر مشكوراً بالموافقة الفورية على هذا المطلب المنطقي والمُحِقّ لتسهيل أمور الجالية"، متوجهاً بالشكر إلى "​وزارة الخارجية السعودية​ على حسن استجابتها وسرعة موافقتها على هذه الترتيبات العمليّة".

وأعرب عن "أمله في أن يُتّخذ قرار بإنشاء قنصليات عامة بالمنطقة الشرقية في المستقبل القريب"، مبدياً عن "ثقته بمواصلة مسيرة الإصلاح في لبنان، وعن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب، وبقدرة لبنان على الاستفادة من قروض وهبات ​مؤتمر سيدر​ التي قال: إنها ستوفر للبنان الإنماء المطلوب لضمان استقرار بلدنا الحبيب من خلال العديد من المشاريع الحيوية والمهمّة".