افرام: لإقرار الموازنة بسرعة مع حماية القطاعات الإنتاجيّة

دعا النائب ​نعمة افرام​ إلى "اقرار ​الموازنة​ بسرعة مع حماية القطاعات الإنتاجيّة"، معتبراً أنّه "من غير المقبول استمرار التهريب ويجب وقفه عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعية، وهذا بمثابة حماية أمن ​لبنان​ القوميّ ويعادل ​مكافحة الإرهاب​".

وفي تصريح له بعد اجتماع لجنة ال​اقتصاد​ والتخطيط النيابية بحضور وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، أكد افرام "حاجة ​الحكومة​ الماسة للعمل على قطع حساب العام 2018 لتتوضّح الصورة حول دراسة موازنة العام 2019، ويجب أن نكون على يقين بالرقم الفعلي لمحصّلات ​الضرائب​ المقبوضة في العام 2018، وعلى هذا الاساس نحن في انتظار موازنة 2019 ونعتبر تأخّر إقرار الموازنة يشكّل خطراً كبيراً على اقتصاد البلد ولا يمكننا اتخاذ قرارات مطلوبة دون تشخيص الوضع الحالي بتفاصيله".