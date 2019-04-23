نهرا شكر العقيد درويش وضباط الاجهزة المواكبة لسير العملية الانتخابية الفرعية

كرم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش وضباط الاجهزة الامنية كافة التي شاركت وواكبت في حفظ الامن والسهر على حسن سير العملية الانتخابية الفرعية التي فازت بنتيجتها المرشحة ديما جمالي.
وشكر نهرا كل من القوى الامنيه التي اشرفت على نجاح الانتخابات الفرعيه في طرابلس الاسبوع الفائت، مشيراً إلى أن "اليوم نكرم العقيد درويش وكافة الضباط وعناصر قوى الامن الذين ادوا مهامهم في الانتخابات النيابية الفرعية بشكل حرفي، وواكبوا العملية بالشكل المطلوب مما ادى الى نجاحها وبدون تسجيل اي اشكال او خطا يذكر، ونستطيع وصف العملية الانتخابية بالممتاز جدا".
وامل "ان يستمر التنسيق والتعاون بين السلطة الادارية والسلطات الامنية في منطقة الشمال"، مثنيا على "دور وجهود العقيد درويش والضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والاستقصاء والمعلومات، وعناصر الجيش اللبناني".
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