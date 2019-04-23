MTV: العطية اعترف بأن هناك محاولة لتعطيل عمله بالتفتيش بإدارة الجمارك

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "رئيس ​التفتيش المركزي​ جورج عطية​ قال بشكل واضح خلال اجتماع لجنة الادارة ​العدل​ أنّ موضوع ​الجمارك​ يحتاج إلى ترتيب وإجراءات تقنية واستغرب عدم وجود scanner على المعابر"، مشيرةً إلى أن "العطية اعترف بأن هناك محاولة لتعطيل عمله في التفتيش في إدارة الجمارك".

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