ورشة عمل في صيدا حول تحديث تقرير التقييم البيئي الاستراتيجي لانشطة استكشاف وانتاج النفط والغاز

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان وشة عمل نظمت في قاعة ​رفيق الحريري​ في سراي صيدا الحكومي حول تحديث تقرير التقييم البيئي الاستراتيجي لانشطة استكشاف وانتاج ​النفط والغاز​ في المياه ​البحرية اللبنانية​، تحدث فيها محافظ الجنوب ​منصور ضو​، عضو هيئة إدارة ​قطاع البترول​ عاصم ابو ابراهيم وممثل "الحركة البيئية في لبنان"، المهندس ريكاردو خوري، وحضرها رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، رؤساء الدوائر الرسمية في محافظة لبنان الجنوبي وممثلين عن الجمعيات الاهلية والبيئية في صيدا والجنوب.

وشدد المحافظ ضو، على اهمية اطلاع المجتمع المحلي على الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، والاثر البيئي لها، مؤكدا على اهمية التعاون بين الطرفين وكختلف القطاعات من اجل نجاح لبنان في الاستفادة من هذه الثروة.

بينما تناول بو عاصم، مراحل استشكشاف وتطوير الانتاج والتنقيب وعمليات الاستخراج، نقل النفط الخام و​الغاز الطبيعي​ من مصادرهما وتجميعهما قبل المعالجة والتكرير ثم التوزيع والتسويق والبيع، معددا صلاحيات "هيئة ادارة قطاع البترول": من تقويم الخطط المتعلقة بتطوير مجال البترول والادارة والمراقبة والاشراف على جميع الانشطة، الاعداد لدورات التراخيص والمواصفات والرخص والاتفاقيات وتقويم مؤهلات وقدرات شركات البترول العالمية واعداد دراسات تسويق لمصادر البترول وادارة البيانات المتعلقة بالانشطة البترولية ومسك السجل البترولي.

وتطرق المهندس خوري الى الاثر البيئي لعمليات النفط والتنقيب، مشددا على أهمية ان يعي الناس لانه لا خطر على البيئة والانسان طالما اعتمد مبدأ الامان في كل العمليات المتعلقة بالنفط من التنقيب الى التسويق والبيع.