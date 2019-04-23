الربيعة: زيارتي إلى لبنان انسانية بامتياز

أكد المستشار ب​الديوان​ الملكي في ​السعودية​ المشرف العام على ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ ​عبد الله الربيعة​ أن "زيارته إلى ​لبنان​ انسانية بامتياز لا سياسية والسعودية قدمت مساعدات للاجئين السوريين داخل ​سوريا​ وخارجها بقيمة ملياري ​دولار​ ومستمرة بهذه المشاريع الكبيرة".

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