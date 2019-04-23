أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية مساء أمس، الإثنين 22 أفريل 2019، بأن سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي غادر الرباط فجأة خلال الأسبوع الفائت، عائدا إلى بلاده.
وأضافت أن السفير الإماراتي الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على «طلب سيادي مستعجل».
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة : السفير الإماراتي بالمغرب يغادر الرباط في ظروفٍ غامضة إثر "طلب سيادي عاجل" من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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