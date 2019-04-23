صحيفة : السفير الإماراتي بالمغرب يغادر الرباط في ظروفٍ غامضة إثر "طلب سيادي عاجل" من...

أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية مساء أمس، الإثنين 22 أفريل 2019، بأن سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي غادر الرباط فجأة خلال الأسبوع الفائت، عائدا إلى بلاده.

وأضافت أن السفير الإماراتي الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على «طلب سيادي مستعجل».