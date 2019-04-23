سفينة الحرس الثوري الإيراني تتجه لميناء مصراتة في ليبيا

من المنتظر أن يستقبل ميناء مصراتة الليبي، اليوم الثلاثاء، سفينة إيرانية "مجهولة الحمولة" تابعة لشركة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا منذ أربعة أريام.

وذكر موقع "بيفول" أن السفينة الإيرانية غادرت، صباح السبت الماضي، ميناء بورغاس في بلغاريا، حتى أظهرها موقع مارين ترافيك الذي يتقصى حركة السفن

وهي تتجه إلى ميناء مصراتة الليبي.

ومن المتوقع أن يستقبل ميناء مصراتة، الثلاثاء، السفينة التي كانت في مياه بحر إيجه لحظة نشر موقع "بيفول" الخبر الأحد الماضي.

وتخضع مصراتة لسيطرة مجموعة من الميليشيات التي يشارك بعض منها في معركة طرابلس المندلعة الآن.

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وتعود ملكية السفينة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية التي فرضت عليها الولايات المتحدة، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وتعرف الشركة على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني.

وأشار موقع "بيفول" إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركة IRSL المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأميركية.