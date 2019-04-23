الجيش الوطني الليبي يرصد سفينة للحرس الثوري قبالة مصراتة

رصد الجيش الوطني الليبي سفينة شحن إيرانية، مدرجة على قوائم الحظر الأمريكية، كونها تابعة للحرس الثوري، قادمة لميناء مصراتة غرب ليبيا، مجهولة الحمولة، بعد مغادرتها لسواحل شرق أوروبا منذ أربعة أريام.
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن السفينة الإيرانية التي تتبع قوات الحرس الثوري الإيراني، غادرت، صباح السبت الماضي، ميناء بورغاس في بلغاريا، قبل أن يظهرها موقع مارين ترافيك، الذي يتقصى حركة السفن وهي تتجه إلى ميناء مصراتة الليبي، الذي من المتوقع أن تصل إليهالثلاثاء المقبل.
وتعود ملكية السفينة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة حظرًا، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
تعزيزات ضخمة
وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة الغربية، مساء الإثنين، إلى محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، وأخذت مواقعها، تمهيدًا للدخول في المرحلة الثانية من معركة السيطرة على طرابلس، وتحريرها
أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن "آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي، يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس، لاستلام المهمة القتالية المكلف بها".
يأتي هذا الدعم العسكري لقوات الجيش الليبي التي تقاتل لتخليص طرابلس من الميليشيات، منذ أكثر من أسبوعين، تمهيدًا لدخول المعركة مرحلة جديدة أكثر شراسة، واستعدادًا لفتح جبهات جديدة.
وفي هذا السياق، قال المسماري، في وقت سابق، أمس الإثنين، إن الجيش سيكثف هجماته على مواقع الميليشيات خلال الأيام المقبلة، وسيستخدم المدرعات والمدفعية الثقيلة للتقدم نحو قلب العاصمة.
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