أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي تمكن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية من إسقاط طائرة لقوات تابعة لحكومة الوفاق. طائرة لقوات تابعة لحكومة الوفاق. وأضاف أن الطائرة حاولت الإغارة على القاعدة صباح، اليوم الثلاثاء، ضمن 3 طائرات، مشيرًا إلى أن اثنتين فرتا، وأن البحث جار عن حطام الطائرة والطيار.

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كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في منطقة الجفرة وسط ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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