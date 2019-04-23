تظاهرة لمعلمي بولندا للمطالبة برفع الأجور

تظاهر عدد من المعلمين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة برفع أجورهم.
وذكرت شبكة إيه بي سي" الأمريكية أن التظاهرة تأتي في اليوم السادس عشر من إضراب المعلمين الذي تسبب في إغلاق معظم مدارس البلاد،مشيرة إلى أن عددا من المعلمين حمل لافتات عليها علامات تعجب للإشارة إلى أهمية قضيتهم.
ويشكو المعلمون من أن تعديلات الحكومة أضافت أعباء إلى أعمالهم فيما تظل رواتبهم منخفضة، وتحتل بولندا
يشار إلى أن إضراب المعلمين في بولندا كسب دعم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ويتقاضى الكثير من المعملين رواتب أقل من عمال المحال التجارية إذ يتقاضون ما بين 470 إلى 780 دولارًا أمريكيًا.
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