بريطانيا ترسل عناصر من شرطة ميتروبوليتان لسريلانكا عقب التفجيرات

قال وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال عناصر من شرطة ميتروبوليتان إلى العاصمة السريلانكية (كولومبو) لدعم البريطانيين المتواجدين هناك، وذلك في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا واستهدفت عدة كنائس وفنادق؛ مما أسفر عن مقتلوإصابة المئات.
وقال هانت - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أبلغت الليلة الماضية وزير الخارجية السريلانكي تيلاك مارابانا بأن العالم بأسره يشعر بحزن بلاده، وعرضت مساعدة المملكة المتحدة
وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا - أول أمس - وأعلنت الحكومة - في أعقابها - حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.
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