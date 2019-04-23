العثور على خزائن سرية ضخمة تخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

ذكرت تقارير صحفية سودانية، اليوم الثلاثاء، أن خزنًا سرية ضخمة، تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه، تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله.
ذكرت صحيفة التيار في عددها الورقي الصادر، اليوم الثلاثاء، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه العباس، المتهم بالفساد، هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن.
كانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال،وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني.
السبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، بالقبض على الرئيس السابق، وباستجوابه عاجلًا، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.
ويوجد البشير حاليًا في سجن كوبر، حيث أشارت أنباء إلى تدهور حالته البدنية والنفسية.
كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس
وأشار البرهان إلى أن "فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير)، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".
وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت الماضي.
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