ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شمال الفلبين إلى 16 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين أمس وبلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر إلى 16 قتيلا.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن الهزة الأرضية تسببت فيإلحاق أضرار بعدة مباني ومنازل، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة مازالت تبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن زلزالا جديدا
بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضد ضرب الفلبين اليوم ووقع مركزه بالقرب من بلدة "سان جوليان" في إقليم "سامار الشرقي".
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال الجديد الذي ضرب البلاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
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